متابعة بتجـــــــــــرد: شاركت عارضة الأزياء العالمية إميلي راتاجكوسكي، 29 عامًا، متابعيها عبر إنستغرام خبر حملها بمولودها الأول من زوجها المنتج، الممثل سيباستيان بير ماكلارد.
ورفضت إميلي راتاجكوسكي الإجابة عن أسئلة حول جنس طفلها.
وأشارت عارضة الأزياء العالمية في مقال لها بمجلة “vogue، إلى أنها تأمل في تربية طفلها بأقل عدد ممكن من الصور النمطية للجنسين، مضيفة: “الحقيقة أننا في النهاية ليست لدينا أي فكرة عن من – وليس ماذا – ينمو داخل بطني.”
كانت هذه تفاصيل خبر قريبًا.. إميلي راتاجكوسكي في سنة أولى أمومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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