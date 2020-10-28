مجلة ماكسيم تكشف عن أجمل نساء العالم لعام 2020

متابعة بتجـــــــــــرد: أزاحت المطربة الأسترالية دلتا جودرم الممثلة مارجوت روبي من عرش أكثر النساء الأستراليات جمالاً في 2020 وفقاً لقائمة مجلة ماكسيم للرجال.

وعلقت دلتا (35 عاماً) على الاختيار بقولها: «الوقوف بجوار هؤلاء النساء الجميلات الفاتنات يشعرني بخصوصية كبيرة»، ولم يكن مستغرباً أن يقول خطيبها عازف الغيتار ماتيو كوبلاي: «أنا أكثر الرجال حظاً في العالم».

واعتادت المجلة أن تضع جميلات العالم على غلافها في كل عام، وكانت المتوجة بلقب أجمل نساء العالم العام الماضي هي النجمة أوليفيا كالبو.

وكانت المجلة قد اختارت العارضة الأمريكية كيت أبتون أجمل نساء العالم عام 2018، لتخلف العارضة والممثلة هيلي بلدوين زوجة المطرب الكندي جاستن بيبر التي اقتنصت اللقب في العام الأسبق.

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وتضم قائمة الجميلات اللاتي تربعن على عرش الجمال للمجلة السوبر موديل ستيللا ماكسويل، والمطربة تايلور سويفت.

والمطربة الأسترالية المولودة في 9 نوفمبر 1984، تمارس التمثيل وتأليف الأغاني، وبدأت مشوارها الفني منذ كان عمرها 15 عاماً، ولم يوقفها السرطان على أن تكون المطربة الأولى في أستراليا، كما لم ينل من جمالها الطبيعي.

أصدرت دلتا ألبومها الغنائي الأول بعنوان Innocent Eyes أو «عيون بريئة» عام 2003، وتصدر قائمة أفضل الأغاني على مدار 29 أسبوعاً متواصلة، وأصبح واحداً من أكثر الألبومات مبيعاً في أستراليا على مر العصور.

ولم يحل السرطان دون إصدارها ألبومها الغنائي الثاني عام 2004 الذي طرحته بعنوان Mistaken Identity أو «هوية خاطئة» الذي حقق آنذاك نجاحاً هائلاً.