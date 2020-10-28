زر سري في هواتف آيفون.. وهذه هي فوائده

متابعة بتجــــــــــــرد: كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية عن وجود “زر سري” في هواتف آيفون، يجعل التحكم في الجهاز أكثر سهولة.

وفي تقرير لها، قالت الصحيفة:” يحتوي جهاز آيفون الخاص بك على زر سري، ربما لم تكن تعلم بوجوده من قبل. وسيجعل هذا حياتك أسهل بكثير، حيث يتيح لك التحكم في الجهاز الخاص بك بطرق جديدة عبقرية”.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الزر يطلق عليه اسم “Back Tap” وأنه جزء من تحديث برنامج iOS 14 الجديد.

وهذا الزر يسمح للمستخدمين التحكم في هواتفهم عن طريق النقر على الجزء الخلفي من الجهاز.

وهذه الميزة يمكن تفعيلها من خلال الإعدادات الخاصة بالهاتف، وهو ما يوفر العديد من الميزات الجديدة التي يمكن التحكم فيها إما بضغطة مزدوجة أو ثلاثية.

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وفي حال اختار المستخدمون نقرة مزدوجة (Double Tap) أو ثلاثية (Triple Tap)، فإن الخيارات تتضمن استخدام الحيلة لالتقاط لقطات شاشة (screenshots)، بالإضافة إلى رفع صوت الموسيقى وخفضه.

ومن خلال استخدام الميزة المفيدة يتمكن الأشخاص أيضا تضخيم الأغاني وتمريرها وتبديلها.

ولاستخدام حيلة التقاط لقطة شاشة، ما عليك إلا أن تنقر على الجزء الخلفي من جهاز الآيفون مرتين، وهنا سيتم إرسال الصورة بعد ذلك مباشرة إلى تطبيق الصور في الهاتف كما هو معتاد.

ولتشغيل الميزة، توجه إلى الإعدادات، ثم عليك اختبار “عام” (General) وتحديث البرنامج على جهاز آيفون الخاص بك للتحقق من أي تحديثات برامج.