فيديو نادر – أصالة نصري كما لم يرها أحد من قبل

متابعة بتجـــــــــرد: ظهرت الفنانة السورية أصالة بملامح مختلفة في فيديو نادر، من حفل زفافها وزوجها الأول أيمن الذهبي قبل 29 عامًا.

وتظهر أصالة في الفيديو مع زوجها السابق أيمن الذهبي حيث كانت ترقص معه بحضور عدد من الأصدقاء، واستمر زواجهما 15 عامًا، قبل انفصالهما عام 2005، وأنجبا شام عام 1992 وخالد 1998.

وحقق الفيديو انتشارًا واسعًا على الإنترنت حيث تناقله عدد كبير من المتابعين كما وأعادت نشره معظم الحسابات الناشطة على موقع “إنستغرام”.