“غوغل” تشن حملة تطهير ضد تطبيقات للأطفال

متابعة بتجـــــــــــــرد: شنت شركة “غوغل” الأمريكية حملة تطهير ضد منشئي تطبيقات مخصصة للأطفال على متجرها، وذلك لأنها تنتهك خصوصيتهم بتجميعها معلومات من أجهزتهم الذكية.

وأفاد موقع “تيكرانش” التقني أن “غوغل” حذفت تطبيقات الأطفال “princess Salon” و”Number Coloring and Cats & Cosplay”، إلى جانب إلى جانب تطبيقات أخرى حصدت أكثر من 20 مليون تحميل من متجر “غوغل بلاي ستور”. واكتشف مجلس المحاسبة الرقمية الدولي أن تلك التطبيقات المحذوفة تنتهك سياسات جمع البيانات في “غوغل”، ولم تكن الشفرة الخاصة بالتطبيق هي التي أدت إلى حذفها، بل كانت الأطر التي تدعمها، وهي مشكلة رئيسية للتطبيقات التي تستهدف جمهور ما قبل المراهقة. Advertisements

ولم يذكر رئيس المجلس، كوينتين بالفري، ما إذا كان بإمكانه قياس مقدار البيانات (إن وجدت) التي تم الحصول عليها نتيجة لذلك، بينما لم يتم التعرف على انتهاكات في إصدارات متجر “آبل” من التطبيقات.

وقالت “غوغل” إنها تتخذ إجراءات ضد أي تطبيق ينتهك سياسة خرق خصوصية المستخدمين، وأشارت إلى أن هذه التطبيقات خرقت القاعدة التي تحظر استخدام مجموعات المطورين التي لم تتم الموافقة عليها “للخدمات الموجهة للأطفال”.

وأضافت أنها لا تزال تعمل على تحالفات وإجراءات للوقوف على مثل هذه القضايا.