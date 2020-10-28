شيرين رضا تكشف لـ"الخليج 365" حقيقة "رغبة والدها"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الفنانة المصرية شيرين رضا، إنها فخورة بوالدها الفنان محمود رضا، مؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية.

وأضافت شيرين رضا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن "ما تم عرضه في افتتاح مهرجان الجونة من صور واستعراضات فرقة رضا، كان لذيذ ولطيف جدا، واعتراف بدور محمود رضا في الفنون الشعبية".



وعن رغبة والدها في العمل "راقصة" قالت: "قلت إن والدي كان يريدني أن أعمل راقصة في حفل الافتتاح حتى أرسم ابتسامه على وجوه الحضور، والدي كان يرغب أن أكون قريبة من الفرقة، وأتابع كافة شئونها، وليس بالضرورة العمل راقصة بين صفوفها".





Advertisements

وعن علاقتها بفرقة رضا في الوقت الحالي قالت: "بصراحة شديدة ليس لي أية علاقة بالفرقة، لأنها باتت تابعة للدولة وبالتحديد لوزارة الثقافة المصرية".

وحول مشروعاتها الفنية المقبلة قالت: أشارك في حلقة تجمعني بالفنان ماجد الكدواني في مسلسل بعنوان "نمرة 2" ويعرض على منصة شاهد قريبا، كما يوجد فيلم سينمائي يجمعني بالفنان خالد الصاوي، وأبدأ تصويره عقب العودة من مهرجان الجونة السينمائي.

وبشأن ما تردد عن عملها مع الفنان المصري محمد رمضان قالت: "قرأت في الصحف ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم الاتصال بي، محمد رمضان فنان كبير وشاطر ويسعدني العمل معه، لكن المهم أن أجد دور يناسبني".