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شكرا لقرائتكم خبر عن ساويتى تبدع "ترند" جديد للموضة خلال تسوقها فى لوس أنجلوس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد "Saweetie" ساويتى واحدة من أسرع نجمات الهيب هوب صعودا ، حيث تمتلك style جعلها دائما خاطفة للأنظار،حيث التقطت عدسات مصورى " البابارتزى" عدة صور لساويتى ذات الـ (26 عام) وذلك خلال استمتاعها باستراحة قصيرة من جدول أعمالها المشغول، و ذلك عندما زارت صالة عرض PrettyLittleThing فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية ، حيث اشترت بعض احتياجاتها و بمجرد أن خرجت من المتجر ووجد بعض المصورين قررت أن تداعبهم وترقص و كأنها تحتفل بمشترياتها .
ظهرت ساويتى و كانه توجد ترند جديد للموضة و ذلك بعد أن جمعت الملابس الرياضية بالكلاسيكية ، فكانت مرتديه ملابس رياضية بإحدى درجات اللون الأخضر ، بينما كانت تحمل حقيبة يد صغيرة ذات تصميم كلاسيكى و " صندل " مصنوع من الجلد و الفرو من تصميم دار أزياء " Fendi " ، ووصل سعره الى 550 جنية إسترلينى .
يذكر أن النجمة الأمريكية ساويتى بدأت مسيرتها الفنية عام 2016، و من أبرز الأغنيات التى قدمتها: "Good Good" و "My Type" و " High Maintenance" ، وغيرهم .
كانت هذه تفاصيل خبر ساويتى تبدع "ترند" جديد للموضة خلال تسوقها فى لوس أنجلوس.. اعرف التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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