شكرا لقرائتكم خبر عن ساويتى تبدع "ترند" جديد للموضة خلال تسوقها فى لوس أنجلوس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد "Saweetie" ساويتى واحدة من أسرع نجمات الهيب هوب صعودا ، حيث تمتلك style جعلها دائما خاطفة للأنظار،حيث التقطت عدسات مصورى " البابارتزى" عدة صور لساويتى ذات الـ (26 عام) وذلك خلال استمتاعها باستراحة قصيرة من جدول أعمالها المشغول، و ذلك عندما زارت صالة عرض PrettyLittleThing فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية ، حيث اشترت بعض احتياجاتها و بمجرد أن خرجت من المتجر ووجد بعض المصورين قررت أن تداعبهم وترقص و كأنها تحتفل بمشترياتها .

ظهرت ساويتى و كانه توجد ترند جديد للموضة و ذلك بعد أن جمعت الملابس الرياضية بالكلاسيكية ، فكانت مرتديه ملابس رياضية بإحدى درجات اللون الأخضر ، بينما كانت تحمل حقيبة يد صغيرة ذات تصميم كلاسيكى و " صندل " مصنوع من الجلد و الفرو من تصميم دار أزياء " Fendi " ، ووصل سعره الى 550 جنية إسترلينى .

يذكر أن النجمة الأمريكية ساويتى بدأت مسيرتها الفنية عام 2016، و من أبرز الأغنيات التى قدمتها: "Good Good" و "My Type" و " High Maintenance" ، وغيرهم .









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