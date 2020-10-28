إنجي المقدم تخضع لجلسة تصوير في الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت الفنانة إنجي المقدم لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". ظهرت إنجي في الصور بإطلالة صيفية أنيقة، خلال حضورها فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة. جدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانة إنجي المقدم مسلسل "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب، وبطولة دينا الشربيني، وأحمد داود، رجاء الجداوي، علي قاسم، وتدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تماما عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

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