صورة.. إليسا توجه رسالة لجمهورها في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

وجهت الفنانة اللبنانية إليسا رسالة إلى جمهورها ومحبيها الذين حرصوا على معايدتها في عيد ميلادها التي احتفلت به أمس.

وعبر حسابها بـ"إنستجرام"، نشرت إليسا صورة لها وعلقت عليها: "أشعر بسعادة كبيرة بكل الرسائل الجميلة التي أتلقاها في عيد ميلادي شكرا لكم ولكل منكم، أيها الأصدقاء، الفنانون، المعجبون وكل من يهتم، أتمنى أن نتمكن من الاحتفال، في ظروف أفضل".

وتحتفل النجمة اللبنانية إليسا، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلادها الـ48، إذ أنها من مواليد قرية دير الأحمر بالبقاع في 27 أكتوبر 1972.

جدير بالذكر أن إليسا طرحت ألبومها "صاحبة رأي" مطلع أغسطس الماضي، عبر جميع المنصات الإلكترونية، وضم الألبوم 18 أغنية، 12 منها باللهجة المصرية، و5 باللهجة اللبنانية، وأغنية واحدة باللغة الفرنسية وهي أغنية Mourir sur scène.