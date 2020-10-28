نبيل الحلفاوي يكشف سبب تغيّبه عن فعاليات مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

كشف الفنان نبيل الحلفاوي، سبب تغيّبه عن حضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

وكتب الحلفاوي، عبر موقع "تويتر" ردا على متابع تمنى رؤيته في مهرجان الجونة: "بقالي سنين مبحضرش مهرجانات.. بعتذر عن أية مناسبات عامة.. ودي مش حاجة كويسة يعني.. لكن أهو ده اللي حاصل".

وردا على متابع آخر كتب: "أنا حضرت حفلة حضرتك اتكرمت فيها مع نور الشريف ومحمود ياسين وعزت العلايلي"؛ قال الحلفاوي: "دي كانت من 6 سنين، وبرضو مكنتش بحضر مهرجانات، لكن فيه تكريمات ما تقدرش تعتذر عنها لبالغ اعتزازك بها.. و ده كان تكريم من المسرح المصري ضمن كوكبة من أعز وأقرب الناس لقلبي.. بمناسبة إعادة افتتاح المسرح القومي بيتي الثاني وحبي الأول".

ومن جانب آخر، يشارك نبيل الحلفاوي في مسلسل "القاهرة كابول"، مع النجوم: فتحي عبدالوهاب، وطارق لطفي، وخالد الصاوي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان 2021.

وانطلقت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء يوم الجمعة 23 أكتوبر، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.