صور| منة فضالي أنيقة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها، بمجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت منة في الصور بإطلالة صيفية من أمام "حمام السباحة"، ونالت الصور إعجاب متابعيها. يذكر أن آخر أعمال منة فضالي فيلم "زنزانة 7" بطولة "نضال الشافعي، أحمد زاهر، مايا نصري، إيهاب فهمي، مدحت تيخا، أحمد تهامي، ومحمد رضا، ومن تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.

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