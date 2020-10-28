شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قُبلات ديمة بياعة الساخنة تشعل السوشيال ميديا.. فيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اتضحت الصورة بعد أيام من إنتشار أنباء إنفصال الفنانة السورية ديمة بياعة عن زوجها أحمد الحلو، لكنهم على ما يبدوا تداركوا الأمر بسرعة فائقة.

ديمة بياعة بعد أن حذفت جميع صوره من حسابها على إنستغرام وفق ما تم رصده عادت لتنشر صور ومقاطع تجمعها مع زوجها من جديد.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

مسلسل تركي جديد يكتسح الجميع ويتفوق على أرطغرل والمؤسس عثمان

حليمة بولند تفاجئ الجميع وتظهر مرتدية الحجاب

ملكة جمال إيران تدخل سباق التحدي مع هيفاء وهبي وياسمين صبري

مفاجآت قادمة في مسلسل ​انت اطرق بابي.. هذا ماسيحدث!

عارية الصدر والبطن.. حليمة بولند تستعرض جمالها ومفاتنها بجراءة كبيرة.. فيديو

صاحبة الـ 73 فيديو إباحي تدلي بإعترافات صادمة.. شاهد

أول ظهور لخطيبة بطل مسلسل انت اطرق بابي.. شاهد جمالها الخارق

فضيحة كندة علوش مع مذيع mbc بمهرجان الجونة.. فيديو

شرطي يغتصب فنانة فاتنة الجمال داخل فندق.. صور

Advertisements

بعد ظهورها بمايوه فاضح.. فنانة مصرية شهيرة: سيبوني أدخل النار

هدى الأتربي تثير جنون ياسمين صبري.. والجمهور: زوجة أبو هشيمة الثالثة

اعتراف جريء.. أحمد السقا: زوجتي لبست هدومي وأنا غلطان

صورة قديمة للفنان محمد حماقي تصدم جمهوره.. شاهد

نانسي عجرم تستعرض جسدها بمايوه فاضح والجمهور: غطي صدرك

منة عرفة تفجر مفاجأة وتعرض نفسها للزواج من أبو هشيمة

وذلك بعد أن نفت تلك الإشاعات بشكل قاطع بالصوت والصورة، نشرت مقاطع مصورة بأجواء رومنسية لهما.

وظهر أحمد الحلو مع ديمة بياعة في إحدى غرف الفنادق وهم يتبادلان القبل على أنغام أغنية “لو حبنا غلطة تركنا غلطانين”.

وما أن نشرت بياعة المقطع المصورالذي جمعها بزوجها تهافتت المواقع الفنية على مشاركته وإخبار الجمهور بعودة العلاقة بينهما من جديد.

متمنين لهما دوام المحبة والإستقرار بعد كل للخلافات التي حصلت بينهما دون أن يفصح أي أحد منهما عن ذلك.

أحمد الحلو مغربي الجنسية تزوجت بياعة منه بعد إنفصالها عن الفنان السوري تيم حسن بعد انباء عن خيانته لها مع الفنانة نسرين طافش.



