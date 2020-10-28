تراند اليوم : رغم الصلاة عليه في كنيسة ودفنه بالطريقة المسيحية .. زوجة أشهر فنان لبناني: مات مسلما

حالة من الجدل أثارتها فنانة شهيرة بعد حديثها عن زوجها الراحل الذي يعد أشهر فنان لبناني في مجال الموسيقي والتلحين.

و فجرت الفنانة مي حريري مفاجأة من العيار الثقيل بشأن زوجها الملحن اللبناني الراحل ملحم بركات.

وقالت في تصريحات لها: ملحم بركات أشهر إسلامه لكي يستطيع الزواج مني بشكل طبيعي.

وعلى الرغم من دفن ملحم بركات وفق الطقوس المسيحية والصلاة عليه في كنيسة إلا أن مي حريري تصر على رأيها.

وأشارت مي إلى أن زوجها طالبها بالبقاء بجانبه في أواخر ايامه رغم طلاقهما 3 مرات بسبب رفض عائلته لها ، حيث أنجبت منه ابنها وهو "ملحم جونيور".

