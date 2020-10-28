أحيا النجم مصطفى قمر واحدة من أقوى حفلاته هذا العام وفى مشواره الغنائي في مدينة الجونة على هامش المهرجان، والتي أقامته الشركة المالكة لتيك توك بحضور عدد ضخم من نجوم الفن والشخصيات العامة من ضمنهم يسرا، آسر ياسين، الهام شاهين، شيرين رضا، تامر حبيب، بوسى شلبى، احمد حاتم،احمد داوود، علا رشدى، بسمة ومحمد العدل ورجل الأعمال نجيب سويرس وغيرهم من النجوم المتواجدون في مهرجان الجونة .
ونذكر أهم كواليس الحفل الذى ضم عدد من الفقرات ولكن مع صعود النجم مصطفى قمر على خشبة المسرح امتلىء
وقدم أغنية لايف بدون مزيكا مع الجمهور خلال الحفل، وقدم عددا من الأغانى فى الحفل والذى تفاعل معها جميع الحاضرين ومنها "جات تصالحنى" وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب كورونا .. مصطفى قمر ينهي فقرته مبكراً بالجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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