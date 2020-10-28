فن ومشاهير

بسبب كورونا .. مصطفى قمر ينهي فقرته مبكراً بالجونة

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أحيا النجم مصطفى قمر واحدة من أقوى حفلاته هذا العام وفى مشواره الغنائي في مدينة الجونة على هامش المهرجان، والتي أقامته الشركة المالكة لتيك توك بحضور عدد ضخم من نجوم الفن والشخصيات العامة من ضمنهم يسرا، آسر ياسين، الهام شاهين، شيرين رضا، تامر حبيب، بوسى شلبى، احمد حاتم،

احمد داوود، علا رشدى، بسمة ومحمد العدل ورجل الأعمال نجيب سويرس وغيرهم من النجوم المتواجدون في مهرجان الجونة .

 

ونذكر أهم كواليس الحفل الذى ضم عدد من الفقرات ولكن مع صعود النجم مصطفى قمر على خشبة المسرح امتلىء

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على آخره وبعد الأغنية الرابعة جاء له تليفون من سميح سويرس بإنهاء الحفل بسبب تزايد أعداد الحاضرين وخوفا عليهم من الكورونا، وبالفعل أنهى قمر الحفل بعد غناء حوالى 6 اغانى فقط احتراما للقوانين وخوفا على الحاضرين من فيروس .

وقدم أغنية لايف بدون مزيكا مع الجمهور خلال الحفل، وقدم عددا من الأغانى فى الحفل والذى تفاعل معها جميع الحاضرين ومنها "جات تصالحنى" وغيرها.

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