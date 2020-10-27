باريس هيلتون تثير الجدل حول خطوبتها من كارتر ريوم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 06:43 مساءً - بعد انتهائها من اتخاذها موقفاً صارماً لاستمرار مدرستها النفسية الداخلية السابقة بالعمل،وقيامها بمظاهرة مع متابعيها ضدها في الولايات المتحدة بسبب ارتكابها انتهاكات بحقوق الأطفال الذين التحقوا بها ،وهي واحدة منهم،استمرت نجمة الواقع ووريثة فنادق هيلتون باريس هيلتون بشغل الناس بأخبارها وصورها.

أثارت نجمة الواقع ووريثة فنادق هيلتون التوب موديل باريس هيلتون البالغة من العمر"39 عاماً" الجدل مؤخراً حول ارتباطها الرسمي وخطوبتها ،بعد صورة نشرتها لهما في حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "أنستغرام" الذي يتابعها فيه 13 مليون و400 ألف شخص حول العالم.



باريس هيلتون



تعليق مثير للجدل

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وظهرت باريس هيلتون في الصورة الى جانب حبيبها كارتر ريوم ،وهما يقفان أمام صورة قلعة ديزني الوردية الشهيرة، واختارت باريس لجلسة التصوير هذه ، فستاناً أسود اللون من الدانتيل أما هو فارتدى بدلة رسمية باللون الكحلي.

لكن المثير للجدل هو تعليق باريس هيلتون على صورتها الرومانسية مع خطيبها كارتر، والذي جاء كما يلي: "لقد عاشا في سعادة دائمة" مثل النهاية السعيدة للقصص الخيالية المعروفة بأفلام ديزني وشاشتها.

وحصدت صورتها الرومانسية مع حبيبها كارتر ريوم على مليوني و300 ألف مشاهدة ،و1400 إعجاب ،خلال يومين فقط.

فأشعلت باريس هيلتون عن قصد أو عفوية الجدل حول ما إذا خطبت أو تزوجت سراً من حبيبها الوسيم كارتر ريوم،وتكهن الملايين من متابعيها في السوشيال ميديا،أنها بنشرها هذه الصورة،وتعليقها: وعاشا بسعادة،ارتقت بعلاقتها العاطفية بكارتر ريوم إلى مستوى أكثر عمقاً وجدية،وانهما يلمحان إلى ارتباطهما رسمياً بخطوبة أو زواج،فسألها الكثيرون عبر تعليقاتهم: "هل خطبت؟" ،ويرد أحدهم على السؤال،بنعم،قريباً سنسمع أجراس الزفاف تقرع.

ورغم كل ما قيل،أكدت الأخبار أن كارتر ريوم، لم يطلب يد حبيبته باريس هيلتون للزواج بعد،رغم أنهما مرتبطان بعمق عاطفياً،ويعتبران ثنائياً مثالياً جداً.

وكانت قد صرحت باريس هيلتون سابقاً "بأنها الفتاة الأكثر حظاً في العالم لأنها حبيبة كارتر،و أنه فتح قلبها بطرق لم تكن موجودة ،ووصفته قائلة: "أنت أكثر شخص غير عادي قابلته في حياتي،لقد غيرت حياتي،لم أعتقد أبداً أنه من الممكن أن يكون لديّ هذا القدر من الحب لشخص ما،لن أنسى أبداً قبلتنا الأولى".

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باريس هيلتون تدعم صديقتها كيم كارداشيان

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وكان آخر نشاط لباريس هيلتون،هو دعمها لصديقتها نجمة الواقع الأمريكية كيم كارداشيان ،ومشاركتها جلسة تصوير وفيديو إطلاق خط إنتاج مستحضرات تجميل وملابس مريحة جديد بإسمها بمناسبة عيد ميلادها الأربعين،والتي أطلقته يوم 21 أكتوبر- تشرين الأول،في نفس يوم وتوقيت عيد ميلادها تماماً،وتحقق كيم كارداشيان ثروة طائلة من إطلاقها خط أزياء داخلية وكمامات قماشية وقطنية ومستحضرات تجميل ،أكثر مما كسبته من برنامج عائلتها الواقعي الذي سينتهي عرضه في عام 2021 المقبل.

وقد هنأت باريس هيلتون صديقتها المقربة كيم كارداشيان بعيد ميلادها الأربعين على طريقتها الخاصة من خلال نشرها مقطع فيديو في حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" مع خلفية موسيقية لها مع كيم كارداشيان وأصدقائهما،وعلقت إلى جانبه:" عيد ميلاد سعيد،الكثير من الذكريات الممتعة والمرحة لنا معاً،أرسل لك الكثير من الحب في يومك الخاص".

وحصد الفيديو 936 ألف مشاهدة خلال 5 أيام .