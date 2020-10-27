أثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل منذ بداية تواجدها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة حتي اليوم ، بسسب جرأتها في اختيار ملابسها.
أكدت رانيا أنها تختار ملابسها بجرأة من قبل دخول عالم الفن ، نافية أن يكون تعمدها في اختيار الملابس الجريئة للفت النظر أوخلق تريندات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت في تصريح تليفزيوني: ""طول عمري بلبس لبس جريء من قبل ما أدخل الوسط الفني، تربيتي كده ودي شخصيتي مش هغيرها عشان حد".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور ..أجراء إطلالات " رانيا يوسف" في الجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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