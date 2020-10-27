بالصور ..أجراء إطلالات " رانيا يوسف" في الجونة

أثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل منذ بداية تواجدها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة حتي اليوم ، بسسب جرأتها في اختيار ملابسها.

أكدت رانيا أنها تختار ملابسها بجرأة من قبل دخول عالم الفن ، نافية أن يكون تعمدها في اختيار الملابس الجريئة للفت النظر أو

خلق تريندات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وقالت في تصريح تليفزيوني: ""طول عمري بلبس لبس جريء من قبل ما أدخل الوسط الفني، تربيتي كده ودي شخصيتي مش هغيرها عشان حد".



