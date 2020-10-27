أمينة خليل تحسم الجدل حول إصابتها بفيروس كورونا المستجد

اثارت الفنانة أمينة خليل الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، حول حقيقية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتصدر إسمها محركات البحث على جوجل في مصر.

ونشرت "أمينة" لتوضح الأمر لجمهروها ومتابعيها، وذلك عبر خاصية الستوري، عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وانتشرت أخبار عن إصابة الفنانة حالياً بفيروس كورونا المستجد، أثناء تواجدها في فعاليات

مهرجان الجونة السينمائي، مما يمثل خطورة على المتواجدين.

وكتبت: أنا معنديش كورونا .. انا كان عندي كورونا في أول الشهر، لكن بعد 14 يوم عزل عملت كذا مسحة وكل مرة كانت سلبية.

وتابعت: ربنا وقف جنبي والموضوع عدى على خير الحمد لله،

ياريت نبطل إشاعات، وشكراً وبجبكم و ربنا يحفظنا جميعاً.

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة أمينة خليل، مسلسل "ليه لأ"، والذي تدور أحداثه في إطار إجتماعي يناقش جيل الثلاثينات من العمر وخلق ‏مساحة من الاستقلال وحرية اتخاذ القرار وصراع ما بين التشبث بالتقاليد، ‏وبين الرغبة في التجديد، من بطولة هالة صدقي، وشيرين رضا، وهاني عادل، وعمر السعيد، ومحمد الشرنوبي، ومريم الخشت، وتأليف مريم نعوم وإخراج مريم أبو عوف.