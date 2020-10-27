درة تستعد لتصور حكاية جديدة من مسلسل "إلا أنا"

تستعد النجمة درة لتصوير حكاية جديدة من مسلسل "إلا أنا"، والذي من المقرر أن يعرض شهر نوفمبر المقبل، عقب إنتهاء مراسم زفافها بداية شهر 11 المقبل.

وتعرض حالياً حكاية "لازم أعيش" للفنانة الشابة جميلة عوض، على شاشة

DMC، والتي تدور أحداثها حول فتاة تعيش معاناة مع سوء فهم المجتمع لمرض البهاق الذي تعاني منه منذ صغرها.

ويناقش مسلسل"إلا أنا" العديد من القضايا التي تهم المرأة،

مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها، ويعرض المسلسل على شاشة قنوات "dmc".

يذكر أن آخر أعمال النجمة درة مسلسل "الحرملك2" خلال شهر رمضان الماضي، وقدمت من خلاله دور "حنة"، وهي شخصية صنع القدر منها إنسانة بلا مشاعر، ويتواصل الصراع في الحرملك.