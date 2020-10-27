هدى المفتي تستعرض رشاقتها برقصة غربي

استعرضت الفنانة الشابة هدى المفتي رشاقتها من خلال فيديو، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وظهرت "هدى" في الفيديو ترقص على أنغام أغنية غربي على شاطيء البحر، بمدينة الجونة بالغردقة.

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة الشابة هدى المفتي، فيلم "بنات ثانوي"، مع عدد من النجوم الشباب،

وأبرزهم:" جميلة عوض، مايان السيد، هنادي مهنى، مي الغيطي، محمد الشرنوبي، محمد مهران، مححمد جمعة، إيمي إسلام "، وتدور أحداث الفيلم حول فترة المراهقة، إذ تبحث خمس فتيات في مرحلة المراهقة عن ذواتهن وشخصياتهن، ليقعن في الكثير من المتاعب والصعاب خلال مرحلة الدراسة الثانوية.