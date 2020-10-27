قبل أيام من عرضه.. جزء من أسماء حلقات مسلسل "ما وراء الطبيعة"

نشر الفنان أحمد أمين، صورة تشويقية لأسماء بعض حلقات مسلسله المنتظر "ماوراء الطبيعة"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".
علق أمين على الصورة قائلًا:"٥ نوفمبر أيام والمسلسل يكون على نتفلكس ودي أسامي الحلقات تصبيرة "، وتضمنت أسماء الحلقات"لعنة الفرعون، النداهة، الجاثوم، البيت".
مسلسل"ما وراء الطبيعة" هو أول أعمال المنصةالترفيهية باللغة العربية من المكتبة الدرامية المصرية، التي استوحت من سلسلة روايات "ما وراء الطبيعة" للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق.
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تدور أحداث المسلسل حول رحلة من التشكيك يتعرض لهاد. رفعت إسماعيل الذي يقوم بدوره الفنان "أحمد أمين" في الأربعين من عمره ،الذي يعمل في مجال أمراض الدم، حين يفقد الثقة في جميع قناعاته العلمية التي آمن بها طوال حياته المهنية، بعد تعرضه لأحداث خارقة للطبيعة ، ليستعين بزميلته "الجامعية "ماجي"، ليحاولان انقاذ أحبائهم من خطر العالم الذي يحيط به، المسلسل من بطولة" أحمد أمين، رزان جمّال ، آية سماحة" إخراج :عمرو سلامة وماجد الأنصاري.
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