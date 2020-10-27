روبي تستعد للمشاركة في أول عمل استعراضي يحمل اسم "فينوس"

تستعد النجمة روبي للمشاركة في أول عمل استعراضي، بمشاركة عدد من نجوم الصف الأول، وعلى رأسهم النجم إياد نصار وأحمد الفيشاوي.
وقررت الشركة المنتجة للفيلم الإستعراضي وطاقم العمل، الاستقرار على اسم "فينوس"، بعد أن كان الاسم المقترح له "نغم".
ويضم العمل عددًا من نجوم الصف الأول على رأس هؤلاء النجوم، الفنان إياد نصار، وأحمد الفيشاوي، وآسر ياسين، وماجد الكدواني، ومصطفى خاطر، وياسمين رئيس، وشيرين رضا.
و الفيلم يعد أول عمل فني استعراضي لروبي فيالسينما المصرية، ومن المقرر أن يقدم الموسيقى التصويرية للموسيقار هشام نزيه، وهو من تأليف حميد المدني، وإخراج هادي الباجوري.
الفيلم ينتمي لأعمال الـ"ميوزيكال" فيتضمن الرقص، الغناء، الاستعراض، ومن المنتظر أن تجمع المخرج جلسة خاصة بروبى خلال أيام، للاستقرار على التفاصيل الأولية للعمل الذى سيكون الأضخم إنتاجيًا عام 2021.
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