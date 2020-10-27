إصابة رئيس الـ”فيفا” بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 06:17 مساءً - منذ 15 دقيقة

تعرض غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدوري لكرة القدم ”فيفا“ للإصابة بفيروس كورونا المستجد covid-19، اليوم الثلاثاء.

وأصدر الفيفا بيانا قال فيه إن إنفانتينو البالغ من العمر 50 عامًا ظهرت عليه أعراض طفيفة وعزل نفسه ذاتيا وسيبقى في الحجر الصحي لعشرة أيام على الأقل.

وأضاف الفيفا في بيان: ”جميع المخالطين لرئيس الفيفا في الأيام القليلة الماضية تم ابلاغهم بالنبأ لاتخاذ الخطوات اللازمة“.

واختمم الفيفا بيانه قائلا: ”يتمنى الفيفا الشفاء العاجل للرئيس إنفانتينو“.