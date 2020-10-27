تراند اليوم : تامر أمين زعلان من رانيا يوسف : لبستي بطانة ليه عاوز أتفرج – فيديو

أشاد الإعلامي تامر أمين بمستوى الدورة الرابعة من مهرجان الجونة لهذا العام واصفا السجادة الحمراء بأنها مباراة لإبراز الجمال.

وخلال حلقة برنامجه “آخر النهار” الذي يعرض عبر شاشة “النهار” وصف تامر أمين اسبوع المهرجان بأنه كرنفال لإبراز الجمال فكل فنان يظهر بأجمل إطلالة له سواء رجل أو امرأة ويستعرض المهرجان أجمل الأفلام على واحدة من أجمل بقاع مصر الساحلية مدينة الجونة.

وأضاف تامر أمين “مهرجان الجونة ولد كبيرا فلم يمر سوى سنوات قليلة على إطلاقه وأصبح من أهم المهرجانات في مصر والشرق الأوسط،”، مشيرا إلى أنه أصبح تظاهرة فنية كبيرة فهو يتضمن فعاليات وعروض أفلام وسجادة حمراء

واستكمل مازحا ” تحس انك وانت بتتفرج كدا الريحة حلوة الناس مستحمية ، تحس ان مصر كدا ودي حاجة حلوة ولما تشوف وسط سينمائي فني من النجوم عامل كدا تحت انك بتتفرج على الأوسكار”.

وأبدى تامر أمين ملاحظات على المهرجان منها أن بطانة رانيا يوسف كانت موجودة ولم تثير الجدل مثل كل عام بسبب إطلالتها ووجه لها رسالة قائلا ” البطانة موجودة ودا مؤشر خطير يا رانيا”.

يأتي هذا إلى جانب حضور لاعب كرة قدم لأول مرة مهرجان الجونة وهو اللاعب محمد زيدان وزوجته.