تراند اليوم : نسرين طافش دمرت حلم الشباب : باركولي – فيديو

كشفت الممثلة السورية نسرين طافش أنها تستعد للإعلان عن خبر سعيد قريبا.

في لقاء مع برنامج “The Insider بالعربي” سأكتفي بالإعلان الآن فقط عن خبر سعيد أتحضر له، وعندما وجه لها إيلي نخلة مقدم البرنامج سؤالا عن هوية من خطف قلبها، ردت قائللا: “نكتفي الآن بالإعلان عن خبر سعيد وعندما يكتمل الأمر سأعلنه بشكل مفصل”.

يشار إلى أن نسرين طافش تشارك في بطولة مسلسل “الوجه الآخر” الذي يعرض حاليا على شاشة cbc، وتجسد شخصية “سارة”.

مسلسل “الوجه الآخر” بطولة ماجد المصرى، ونسرين طافش، وندى موسى، وهبة الأباصيري، ومادلين طبر، وعماد رشاد، وكارولين عزمي، ومهند حسني، قصة ماجد المصري، تأليف فداء الشندويلي وإخراج سميح النقاش، وإنتاج سنرجي.