تراند اليوم : بين يد الله – وفاة مدير التصوير عبد الرحمن الليثي

رحل مدير التصوير عبد الرحمن الليثي، الذى لم يتم الكشف عن تفاصيل أو أسباب وفاته.

ونعت نقابة المهن السينمائية عبد الرحمن الليثي عبر حسابها الرسمي على موقع Facebook في بيان جاء فيه:”نقابة المهن السينمائية تنعى مدير التصوير الزميل عبد الرحمن الليثي، يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي صدق الله العظيم.

وأضافت فى بيانها : “ينعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة النقابة الزميل مدير التصوير عبد الرحمن الليثي – عضو شُعبة التصوير بالنقابة، ونحن بكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته”.