الأمير ويليام وكيت ميدلتون يبحثان عن مدبرة منزلية.. ولكن بشرط!

متابعة بتجــــــــــــرد: يبدو أن الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون يبحثان عن مدبرة منزلية جديرة بالثقة للعمل في منزلهما الفخم الذي يتشاركانه مع أطفالهما الثلاثة، بحسب ما ذكره موقع “ميرور” البريطاني.

ويشترط الإعلان الذي نشرته العائلة المالكة أن المرشح الناجح سيحتاج إلى أن يكون قادراً على “الحفاظ على السرية التامة”.

يبدأ راتب الوظيفة الملكية من 19 ألف جنيه إسترليني وستتاح لمدبرة المنزل فرصة العيش في القصر مع توفير جميع الوجبات ونفقات السفر.

وجاء في إعلان الوظيفة أن مدبرة المنزل ستتمركز بشكل أساسي إما في قصر باكنغهام أو قلعة وندسور، ولكنها ستعمل أيضاً في مساكن ملكية أخرى لمدة ثلاثة أشهر على الأقل من العام.

وسيحتاج المتقدم إلى الوظيفة لتحديث جواز سفره، لأن المنصب قد يتطلب بعض السفر إلى الخارج مع كبار أفراد العائلة المالكة.

وتم وصف المنصب الشاغر بأنه “فرصة مثيرة”، وجاء في الإعلان: “هذه فرصة رائعة للانضمام إلى فريق داعم وإيجابي. ويستمتع أيضاً بالعمل الجماعي، ستكون حريصاً على مواجهة التحديات الجديدة وتطوير معارفك ومهاراتك”.

وأضاف: “يفضل أن يكون المرشح لديه التزام بتعلم مهارات جديدة ووأن يكون مستعداً لمواجهة تحديات جديدة”.

وستحصل المتقدمة للوظيفة على تدريب مهني وبرنامج تعليمي لمدة 13 شهراً قبل الانضمام إلى الفريق الدائم.

وبمجرد أن يتم تدريبها بالكامل من المتوقع أن تحافظ مدبرة المنزل على “معايير استثنائية”، وقد يُطلب منها أن تتولى دوراً رفيعاً عند الحاجة.