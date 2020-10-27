مفاجأة غير منتظرة من حمادة هلال.. والجمهور يتفاعل

متابعة بتجـــــــــــرد: أثار الفنان حمادة هلال جدلاً واسعاً بعد إعلانه عن تقديم جزء ثانٍ من فيلم “حلم العمر”، الذي عُرض جزؤه الأول قبل 12 عاماً، حيث نشر على حسابه الخاص في “إنستغرام” مقطع فيديو من الفيلم وعلّق عليه بالقول: “الجزء الثاني قريبًا إنّ شاء الله”، ما أثار ضجة كبيرة بين متابعيه الذين انقسمت تعليقاتهم بين من اعتبر الموضوع نوعاً من السخرية، ومن تحمّس للفكرة مبدياً إعجابه بها وانتظاره للفيلم.

من ناحية أخرى، أعلن الفنان توفيق عبد الحميد أنه لم يتواصل معه أي شخص حول تقديم جزء ثانٍ من الفيلم، ولا يعرف شيئاً عن هذا الأمر.

فيلم “حلم العمر” تدور أحداثه حول شاب فقير يعشق رياضة الملاكمة من صغره ويحاول الوصول فيها إلى مرحلة متميزة بمساعدة مدرّبه الخاص، في الوقت الذي يرتبط فيه بفتاة من عائلة ثرية جداً، مما يسبّب له مشاكل عدة من طرف أهلها والشخص الآخر الذي يريد الارتباط بها، فيتأثّر نفسياً، ويتهدد مستقبله في هوايته المفضلة. والفيلم عُرض لأول مرة عام 2008، وهو من بطولة حمادة هلال وهالة فاخر وتوفيق عبد الحميد ومنة عرفة ورامي وحيد ودينا فؤاد وعزت أبو عوف وصبحي خليل ورضا حامد، تأليف نادر صلاح الدين وإخراج وائل إحسان.