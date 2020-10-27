بسبب التهرّب الضريبي.. المحكمة تُصدر هذا الحكم على هنا شيحة

متابعة بتجـــــــــــــرد: قضت محكمة جنح التهرب الضريبي، أمس (الاثنين) بتغريم الفنانة هنا شيحة مبلغ 375 ألف جنيه، بسبب اتهام مصلحة الضرائب العامة لها بالتهرّب الضريبي ودفع 661 ألفا و513 جنيهاً.

وكانت القضية الرقم 50 لسنة 2020، قد كشفت تهرب الفنانة هنا شيحة من دفع مبلغ 661 ألفاً و513 جنيهاً، للضرائب العامة في الفترة من 2010 حتى 2017، خلال عملها مع عدد من شركات الإنتاح الفني.

من ناحيته، كشف خالد محمد المحامي بالنقض، أن القانون نص على المعاقبة بدفع غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل قيمة الضريبة التي لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.

وأضاف خالد محمد أن المتهرب سيُعاقَب بدفع غرامة تراوح ما بين 200 جنيه و 2000 جنيه في حال عدم تقديمه الإقرار الضريبي أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة.