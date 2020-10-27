من هي النجمة التي ترتدي هذا القناع؟

متابعة بتجـــــــــــرد: في صورة خاطفة ظهرت إحدى أشهر فنانات السينما المصرية مرتدية قناع شركة الإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

ولكن السؤال يطرح نفسة لماذا نجمة سينما شهيرة ترتدي كمامة لشركة إنتاج موسيقية؟

هل الشركة قررت الدخول في مجال الانتاج السينمائي ام ان الممثلة المشهورة ستخوض تجربتها الغنائية مع لايف ستايلز ستوديوز؟

وبعد التحري مع المسؤولين بالشركة اتضح لموقعنا إنها النجمة أيتن عامر والصورة مأخوذة من مشهد فيديو قصير أخذ لها من المخرجة بتول عرفة أثناء جلسة عمل.

على مايبدو ان النجمة أيتن عامر كانت في جلسة عمل تستمع لأغاني من الملحن المشهور وليد سعد بحضور المخرجة بتول عرفة.

والدليل على ذلك الفيديو القصير الذي نشرته النجمة على الإنستاجرام تشوق جمهورها الكبير لعمل فني “مقرب لقلبها” يجمعها مع الشركة الرائدة في مجال إنتاج الموسيقى العربية.