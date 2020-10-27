أديل تسخر من شكلها الجديد بعد خسارة وزنها الزائد

متابعة بتجــــــــــــرد: أحدثت ​النجمة العالمية أديل​ ضجة كبيرة بطرافتها المعهودة، وذلك بعد إطلالتها المفاجئة في البرنامج الكوميدي الشهير Saturday Night Live نهاية عطلة الأسبوع، حيث لفتت الأنظار بأناقتها وفستانها الأسود بتصميم كلاسيكي فخم أظهر خسارتها الكبيرة للوزن بعدما فقدت نحو 45 كيلوغراماً من وزنها الزائد.

وخلال البرنامج، سخرت النجمة البريطانية أديل من شكلها الجديد بطريقة طريفة، إذ قالت خلال صعودها على خشبة المسرح: “أعلم أنني أبدو مختلفة حقاً منذ أن رأيتموني آخر مرة، لكن في الواقع، بسبب القيود التي فرضتها جائحة كورونا، توجَّب عليَّ السفر بخفة ولم يكن بإمكاني سوى إحضار نصف جسدي… وهذا هو النصف الذي اخترته”.

وخلال الحلقة، تحدثت أديل في العديد من المواضيع، منها حياتها العاطفية، وعن فيديو قصير مستوحى من مسلسل The Bachelor الذي تدور أحداثه حول العلاقات العاطفية، وقالت أديل: “أشارك في هذا المسلسل لأنّني عانيت كثيراً في حياتي العاطفية وكُسر قلبي عدّة مرّات! أوّلاً في سنّ الـ19، من بعدها في سنّ الـ21 حين أصبحت مشهورة، من ثمّ في سنّ الـ25 حين أصبحت مشهورة أكثر!”، وذلك في إشارة منها إلى ألبوماتها الثلاثة التي طرحتها.

أما عن ألبومها الجديد، فكشفت أديل أنها لم تنته منه بعد، وأنها تعمل على الأغاني بهدوء لتكون مميزة كسابقاتها.