منة شلبي تتعرّض للشتائم.. وهكذا تتعامل مع المزعجين

متابعة بتجــــــــــــرد: قالت النجمة المصرية منة شلبي، خلال الندوة التي تناولت قضية تمكين المرأة، والتي أُقيمت أمس (الاثنين) ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي: “في حاجة بتعصبني الناس اللي بتكون مهتمة تدخل على الصفحة بتاعتي عشان تشتمني ودي حاجة بايخة ومنتهى السخافة ورخمة جداً، وأنا شايفة إنه مضيع من وقته دقيقتين عشان يضايقني، ولكن أنا فرحانة وبحترم اللي بعمله”.

وأضافت: “أكيد مش هاضيع من عمري دقيقتين عشان أشتم واحد ناجح، لابد أن يحدث تغيير في المجتمع وينظر للمرأة بشكل أفضل، ده موضوع طويل جداً ولكن الحل الوحيد من وجهة نظري إيمانك بنفسك، وأنا عندي من الحرية والجرأة والاحترام إني أكون لابسة اللي يريحني طالما لا يضر عين أحد”.

واختتمت بالقول: “أما من ناحية التمثيل، أنا عندي الجرأة والاحتراف إني بعمل شخصية تانية غيري فأكيد هالبس لبس مش بتاعي، وحضرتك مش عاجبك دوري بلغني ومن حقك متدخلهوش ولكن مش من حقك تدخل تهزقني عشان دور”.