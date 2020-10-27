هذا ما قصدته شيرين رضا عن حلم والدها أن تكون “رقاصة”

متابعة بتجــــــــــــرد: بعد أن أثارت الجدل بتصريحاتها عن والدها خلال مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي، علّقت النجمة المصرية شيرين رضا على التصريحات التي انتشرت لها بأن والدها الفنان الراحل محمود رضا كان يتمنى أن تصبح راقصة، لافتة إلى أن ما تم تداوله كان على سبيل المُزاح.

وأضافت في تصريحات لبرنامج “ET بالعربي”: “أبويا كان حلمه مش إني أطلع رقاصة، أنا قولت كده عشان نخلي المود لذيذ، مش عشان خاطر أبويا اتوفى أطلع أعيط”.

وتابعت :”كان يتمنى إني أمشي في مسيرته ونفس طريقه وأكمل في فرقة رضا، مش شرط إني أرقص لكن إني آخد بالي من الفرقة وأطورها، والفرقة تبع الدولة في الوقت الحالي وأنا مليش دعوة بيها خالص.. أنا بحب محمود رضا”.

وأضافت شيرين: “فرقة رضا أصبحت تتبع الدولة حالياً وأنا ماليش دعوة بيها خالص”، لافتةً إلى أن العروض الاستعراضية التي قُدمت خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة أضيفت إليها بعض التغييرات البسيطة فبدت مختلفة عن العروض الأصلية.