متابعة بتجــــــــــــرد: بعد أن أثارت الجدل بتصريحاتها عن والدها خلال مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي، علّقت النجمة المصرية شيرين رضا على التصريحات التي انتشرت لها بأن والدها الفنان الراحل محمود رضا كان يتمنى أن تصبح راقصة، لافتة إلى أن ما تم تداوله كان على سبيل المُزاح.
وأضافت في تصريحات لبرنامج “ET بالعربي”: “أبويا كان حلمه مش إني أطلع رقاصة، أنا قولت كده عشان نخلي المود لذيذ، مش عشان خاطر أبويا اتوفى أطلع أعيط”.
وتابعت :”كان يتمنى إني أمشي في مسيرته ونفس طريقه وأكمل في فرقة رضا، مش شرط إني أرقص لكن إني آخد بالي من الفرقة وأطورها، والفرقة تبع الدولة في الوقت الحالي وأنا مليش دعوة بيها خالص.. أنا بحب محمود رضا”.
وأضافت شيرين: “فرقة رضا أصبحت تتبع الدولة حالياً وأنا ماليش دعوة بيها خالص”، لافتةً إلى أن العروض الاستعراضية التي قُدمت خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة أضيفت إليها بعض التغييرات البسيطة فبدت مختلفة عن العروض الأصلية.
كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما قصدته شيرين رضا عن حلم والدها أن تكون “رقاصة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.