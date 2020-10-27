منة شلبي تنفجر غضبا: نعيش في مجتمع ذكوري.. والمرأة ليست قطعة لحم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت النجمة المصرية منة شلبي أن المرأة في المجتمعات العربية ليست صاحبة قرار وعلى المسؤولين عن صناعة السينما منحها الدور الذي يليق بها

جاء ذلك خلال حديثها في ندوة بعنوان "تمكين المرأة"، أقيمت ضمن فعاليات النسخة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي، والتي أعلنت خلالها "شلبي" عن أمنيتها بحصول المرأة على حقها في المجتمع.



وقالت: "نعيش في مجتمع ذكوري، ولكن المرأة عندما تحصل على فرصة حقيقة تستطيع استثمارها بشكل جيد وتعلن عن نفسها".





وأضافت: "في صناعة السينما لا يوجد عدد كبير من المنتجات، لذا التعبير عن قضايا المرأة ضعيف جدا، أتمنى تقديم أعمال تعبر عن فرحة المرأة وانتصارها بالدرجة التي تساوي تقديمها أعمال لها وهي مقهورة وضعيفة.

وعن رأيها في قضية التحرش قالت: "أرى أن التحرش ظاهرة خطيرة سببها غياب الوعي، وأرفض أن يتعامل الرجل مع المرأة وكأنها قطعة لحم، وعلى الرجل احترام المرأة لأنها الزوجة والأم والشقيقة".

وعن مشروعاتها الفنية الجديدة قالت أوضحت أنها تشارك في بطولة حلقة واحدة من مسلسل "نمرة 2" مع الفنان أحمد مالك، كما عبرت عن سعادتها بالعمل مع النجم محمد هنيدي لأول مرة في فيلم "النمس والإنس" للمخرج شريف عرفة.

يذكر أن فعاليات "الجونة السينمائي"، بدأت الجمعة الماضي، وتستمر حتى 30 أكتوبر/تشرين الأول، ويمنح المهرجان في دورته الـ4 الفنان المصري خالد الصاوي جائزة الإنجاز الإبداعي.



