شكرا لقرائتكم خبر عن كيانو ريفز يودع صديقته بقبلة فى الشارع بعد وصوله لمكان تصوير فيلمه Matrix 4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات المصورين، ظهور النجم العالمي كيانو ريفز، في شوارع مدينة برلين في ألمانيا، لحظة وصوله لفندق اقامته لتصوير فيلمه الجديد Matrix 4 المقرر طرحه في دور العرض السينمائي في شهر مايو عام 2021 بدور العرض السينمائي بعد توقف دام لأكثر من 17 عاماً على طرح الجزء الأخير.

ونقلت صحيفة الديلي ميل البريطانية، صوراً للنجم صاحب الـ 56 عاماً وهو يقبل صديقته صاحبة الشعر الرمادي في شوارع مدينة برلين اثناء توصيله لمقر الفندق الذي يصور فيه فيلمه المقبل، وظهر ريفز وهو حليق الرأس وفي طريقه الى موقع التصوير ومصطحباً بعض الحقائب.

ويضم الجزء الجديد من الفيلم عدد كبير من الممثلين، على رأسهم الممثل العالمي كيانو ريفز، وجادا بينكيت سميث، ونيل باتريك هاريس، ويحي عبد المتين، وجيسيكا هينويك وجوناثان جروف، في ظل غياب الممثل العالمي هوجو ويفينج الذي لعب دور العميل "سميث".

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وبحسب صحيفة entertainment فإن الفيلم الجديد من السلسلة الشهيرة The Matrix سيعرض يوم 21 مايو عام 2021، وسيحل الجزء الرابع من فيلم John Wick، فى نفس الأسبوع فى آخر مايو من نفس العام ليكون الأسبوع حافل بأفلام النجم العالمى كيانو ريفز.

وانتهى الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة بالحرب الكبرى التى خاضها البشر ضد الآلات والتى نجح فى نهايتها "ريفز" الذى يجسد شخصية نيو فى حسمها بالتغلب على الآلات بعد التحكم بقوته واستخدام العالم الحقيقى فى وقف تدفق الآلات على عالم البشر.