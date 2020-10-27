شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة تستعيد ذكريات "رسائل البحر" و"زى النهاردة" مع آسر ياسين.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت الفنانة بسمة ذكريات أفلامها السينمائية مع النجم آسر ياسين، حيث شاركته بطولة فيلمي "رسائل البحر"، و"زي النهاردة"، ونشرت صورة تجمعهما عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها : "ذكريات رسائل البحر وزي النهارده.. بحبك يا آسر"، وذلك بأحد حفلات التي أقيمت علي هامش مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.



بسمة وأسر ياسين

وشارك النجم آسر ياسين، صورة تجمعه مع زوجته ونجليه من على السجادة الحمراء لافتتاح مهرجان الجونة ، عبر حسابه على انستجرام، مؤكدا أنها بداية رائعة للمهرجان، موجها الشكر لكل من ساعدة على الظهور الأنيق له هو وزوجته، ونالت الصورة على إعجاب العديد من متابعيه.

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ومن ناحية أخرى، حضرت النجمة بسمة أمس عرض فيلم "ميكا" للمخرج إسماعيل فروخى. "ميكا" الذى يعرض ضمن فعاليات المهرجان فى دورته الرابعة والذى ينافس على جوائز مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، منهم، بسمة، لقاء الخميسى، هبة السيسى، ميساء مغربى، نسرين طافش، أحمد داوود وعلا رشدى، إنجى المقدم، رنا رئيس، شريف رمزى، رشا مهدى، جمال سليمان.

مهرجان الجونة السينمائى هو أحد من المهرجانات الرائدة فى منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافى، إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما فى العالم العربى، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به: منصة الجونة السينمائية.