شكرا لقرائتكم خبر عن ليدى جاجا تشارك فى الانتخابات الأمريكية على طريقتها الخاصة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وثقت النجمة العالمية ليدي جاجا، مشاركتها في الانتخابات الأمريكية الحالية، على طريقتها الخاصة، بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، ظهرت من خلاله وهي تخرج من سيارتها وتتجه الى صندوق البريد من اجل ارسال تصويتها في الانتخابات التي تشهد صراعا شرساً بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

كانت تتحدث جاجا باستمرار عن القضايا التي تهمها، بما في ذلك حقوق الإنسان، واللطف مع الآخرين، وحماية التصويت، والانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

وفي وقت سابق، حثت المغنية العالمية الأمريكية ليدي جاجا جمهورها على المشاركة في المبادرة التطوعية لحماية الانتخابات الأمريكية ومساعدة الناخبين خلال الانتخابات التي من المقرر إجراؤها في الولايات المتحدة يوم 3 نوفمبر المقبل.

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وكتبت ليدي جاجا عبر حسابها الرسمي على تويتر: "نحتاج إلى آلاف المتطوعين للمساعدة في حماية هذه الانتخابات، يمكن أن تجد أفضل طريقة للمشاركة من خلال مساعدة الناخبين أو تتبع المعلومات المضللة عبر الإنترنت. سجل اليوم!". وحثت المطربة ليدي جاجا جمهورها على المشاركة في الانتخابات من خلال نشرها أغنية عبر حسابها الرسمي على إنستجرام أشارت فيها إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.



ليدي جاجا تدلي بصوتها