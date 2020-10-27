”الخليج 365” ينفرد بنشر صور كليب "دقى يا مزيكا "بالجونة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفرد الخليج 365 بنشر تفاصيل وصور كليب مهرجان الجونة 2020 "دقى يا مزيكا " الذى يغنيه السوبر ستار اللبنانى رامي عياش ، ويضم كل نجوم مهرجان الجونة السوبر ستار وأيضا يشارك في الكليب مؤسسا مهرجان الجونه السينمائى آل ساوريس نجيب وسميح ساوريس ، ومن كلمات منه القيعى وألحان عبد الرحمن رشدى وتوزيع نابلسى، وإشراف عام المنتج محمد جابر، وإخراج مريم الباجورى فى أول تجاربها الكبيرة، حيث كانت تعمل كمساعدة مع عمها المخرج هادى الباجورى.

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