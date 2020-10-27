شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فهمى بطل "الحرير المخملى" بعد اعتذار جمال سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد النجم مصطفى فهمى على مسلسل "الحرير المخملى" ليكون هو بطل العمل بعد اعتذار النجم جمال سليمان لانشغاله بأعمال أخرى، وتدور أحداث المسلسل في حقبة زمنية تبدأ من التسعينيات إلى الألفينات، ويعرض خارج السباق الرمضانى وهو عن رواية أميمة عز الدين وسيناريو وحوار ورشة محمد ناير ومن إخراج أحمد خالد أمين.

وينتمى العمل إلى نوعية الأعمال الدرامية الـ60 حلقة، ومن المفترض أن يتم البدء فى تصويره خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لعرضه خارج الموسم الرمضانى، وحاليا تجرى الشركة المنتجة التعاقد مع باقي أبطال المسلسل، بالتزامن مع بداية أحمد خالد أمين في معاينة أماكن التصوير.

وكان آخر ظهور للنجم مصطفى فهمى في مسلسل "مليكة" للنجمة دينا الشربينى، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج شريف إسماعيل، وشارك فى بطولته عمر السعيد، ومصطفى فهمى، ورامز أمير، ومحمد شاهين، وآخرون.