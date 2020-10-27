شكرا لقرائتكم خبر عن والد المطربة بوسى يجرى جراحة فى عينه بعد تدخل برنامج "واحد من الناس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى محمد شعبان والد المطربة بوسى، جراحة فى عينه اليمنى، على أن يجرى جراحة أخرى فى عينيه اليسرى خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن تكفل برنامج "واحد من الناس"، بمصاريف الجراحتين، وبعض المصاريف الأخرى، حيث تدهورت الحالة الصحية له، وهو ما دفعه للجوء إلى الإعلام، وأعلن عن تهرب ابنته منه.



قبل العملية

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والد المطربة بوسى

وكان عمرو الليثى قد استضاف محمد شعبان الجمعة الماضية، المذاع حاليا على قناة الحياة، وقال: "أنا وبنتى بوسى كانت علاقتنا جيدة، وكنت حينها أعمل فى الديكورات وكانت ظروفى المادية جيدة إلى أن أصيبت عينى، وتوقفت عن العمل، وكانت بوسى ترسل لى كل شهر مبلغا ماليا إلى أن حدثت مشاكل بينها وبين زوجها وبعدت عنى لمدة سنين، وعندما حاولت الاتصال بها كانت قد وضعت رقمى على قائمة المحظورات ولم أتمكن من الاتصال بها".

وأضاف والد الفنانة بوسى: "لم أقم بتربية بوسى فقد قمت بتطليق والدتها منذ أن كانت طفلة وأمها هى من قامت بتربيتها، وعندما تقابلنا لم تقم بمعاتبنى على تلك الفترة، وأنا معترف أننى قصرت معها فى فترة طفولتها"، وتابع: "حاولت الاتصال بها مرة أخرى إلى أن أخبرنى أحد الأشخاص أن معه رقم آخر لها فاتصل هو عليها وقال لها والدك مريض ويريد أن يراكى، فقالت له سوف أتصل به ولكنها لم تتصل، وحاولت أنا الاتصال بها لكن دون جدوى إلى أن اتصلت بها من رقم بنت أختها وطلبت منها نقود للعملية ووعدتنى أنها سترسل لى ما أريد".

وتابع والد بوسى: "على هذا الأساس قمت باقتراض بعض النقود من الأقارب ولكنها لم ترسل لى أى نقود مما دفعني ان أطلب من جريدة من خلال وسائل الإعلام وهنا اتصلت بى بوسى وقالت لى يا محمد يا شعبان انسى إن ليك بنت اسمها بوسى".