شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف فى "سيشن" جرىء: "ادى وشك للشمس مش هتشوف الظلام أبدا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة رانيا يوسف جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعى، بـ "فوتوسيشن" جديد وجرىء، حيث ارتدت "هوت شورت" ونظارة سوداء، وقد أثارت الجدل على السوشيال ميديا، بسبب جرأتها في السيشن الجديد، ، وعلقت رانيا، "حافظ على وجهك للشمس .. لن ترى الظلال أبدا"



النجمة رانيا يوسف

وكانت رانيا يوسف قد أثارت الجدل بسبب حديثها عن فيروس كورونا، حيث تحدثت رانيا على هامش حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائى أن الإنسان في الغابة كان بيحارب الديناصورات، لذلك نستطيع محاربة كورونا.



رانيا يوسف فى جلسة التصوير

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رانيا يوسف

وقالت رانيا يوسف: "أنا مبسوطة جدًا إنهم عملوا المهرجان، وشايفة إننا لازم نحارب أي ظرف، البني آدم اتخلق في الغابة كان بيحارب الديناصورات، احنا مش هنحارب الكورونا؟، هنحاربها وهنتأقلم معاها حتى لو قعدت معانا شوية".

وبعد تصدرها التريند غردت رانيا يوسف عبر حسابها على تويتر، قائلة: "يا جماعة قصدى إننا قادرين نحارب أى حاجة طول ما احنا أقوياء هنحارب كل حاجة، هزروا يا جماعة مش كدة".