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شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة من وراء الكواليس لـ Batman فى مدينة جوثام بدراجته النارية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة لفيلم الأكشن والإثارة Batman بطولة النجم العالمي روبرت باتيسون، عن صور جديدة لشخصية الرجل الوطواط في شوارع مدينة جوثام وهو يقود فيها دراجته النارية في مهمة جديدة لإنقاذ المدينة من الأشرار.
ويظهر بجانب Batman في الصور التي تم الكشف عنها عبر وسائل الاعلام ومنصات السوشيال ميديا، شخصية Catwoman الشهيرة المقرر ان تشاركه في أحداث الفيلم المقبل، والمقرر عرضه في مارس عام 2022، بعد سلسلة من التأجيلات بسبب تفش فيروس كورونا.
وكانت قد كشفت بعض التقارير الأجنبية، عن سير فيلم The Batman، على خطي مسلسل الإثارة الشهير The Mandalorian وفيلم The lion King الذي صدر 2019، بعد استخدامهم لنفس التقنيات الصوتية والمرئية في الفيلم القادم التي تم استخدامها في المسلسل، وذلك وفقًا لما نشره موقع "IGN".
وقد صرح روب بريدو المدير الإبداعي في شركة Industrial Light & Magic خلال مؤتمر VIEW، بأن فريق العمل في فيلم The Batman قد قام ببناء مواقع تصوير عملية مسبقًا في المملكة المتحدة، بتقنية LED لتمكين استخدام الإنتاج الافتراضي في تلك المشاهد المحددة.
يأتى هذا بعدما عمل جون فافرو في الموسم الأول من The Mandalorian، على إنشاء تقنية LED مع محرك Unreal والذي سمح بإنتاج تأثيرات بصرية في الوقت المحدد أثناء تصوير المشاهد المطلوبة، كما تم استخدام وحدة StageCraft لإنتاج فيلمThor: Love and Thunder.
وتأتي تلك التقنيات الجديدة التي يستخدمها القائمون على فيلم باتمان الجديد من أجل رفع كفاءة المشاهد القتالية التي سيخوضها باتينسون في الحبكة الدرامية الجديدة والتي ستظهر فيها Catwoman التي تشتهر بالسرعة القتالية، ومن المقرر استخدام تلك التنقيات الجديد بعد طلب من المخرج مات ريفز.
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