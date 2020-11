شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة من وراء الكواليس لـ Batman فى مدينة جوثام بدراجته النارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة لفيلم الأكشن والإثارة Batman بطولة النجم العالمي روبرت باتيسون، عن صور جديدة لشخصية الرجل الوطواط في شوارع مدينة جوثام وهو يقود فيها دراجته النارية في مهمة جديدة لإنقاذ المدينة من الأشرار.

ويظهر بجانب Batman في الصور التي تم الكشف عنها عبر وسائل الاعلام ومنصات السوشيال ميديا، شخصية Catwoman الشهيرة المقرر ان تشاركه في أحداث الفيلم المقبل، والمقرر عرضه في مارس عام 2022، بعد سلسلة من التأجيلات بسبب تفش فيروس كورونا.

وكانت قد كشفت بعض التقارير الأجنبية، عن سير فيلم The Batman، على خطي مسلسل الإثارة الشهير The Mandalorian وفيلم The lion King الذي صدر 2019، بعد استخدامهم لنفس التقنيات الصوتية والمرئية في الفيلم القادم التي تم استخدامها في المسلسل، وذلك وفقًا لما نشره موقع "IGN".