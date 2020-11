شكرا لقرائتكم خبر عن زيندايا تشارك توم هولاند فى تصوير فيلم Spider-Man 3 بأتلانتا.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير الاجنبية، عن وصول النجمة العالمية زيندايا، إلى أتلانتا لمشاركة النجم توم هولاند في تصوير فيلم الإثارة والأكشن Spider-Man، بعد توقفه بسبب تفش فيروس كورونا، والمقرر عرضه في 17 ديسمبر 2021 بدور العرض السينمائي، وفقاً لموقع cnet.

وكان قد حرص النجم العالمي توم هولاند، على التقاط مقطع فيديو له عبر منصات السوشيال ميديا، لحظة وصوله لأتلانتا لاستكمال تصوير فيلمه Spider-Man، ليعلن على بد تصوير الفيلم الجديد.

وأعلن هولاند في مقطع الفيديو الذي نشره عبر الاستوري الخاص به، عن وصوله لاستكمال تصوير فيلمه التابع لشركة Marvel Cinematic Universe، والذي يعد تكملة لأحداث فيلمه Homecoming الذي طرحا عام 2017 و2019.

ومن المقرر ان يعود جون واتس الذي أخرج فيلم Homecoming and Far From Home، لإخراج الجزء الثالث من السلسلة الشهيرة، وستشارك هولاند زينديانا في دور MJ.



توم هولاند

ودارت أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة بعد أحداث Captain America: Civil War، وعودة بيتر باركر إلى روتينه اليومى الطبيعى ودراسته فى مدرسته الثانوية، منصرفًا بالأفكار التى تثبت لنفسه أنه أكثر من مجرد الرجل العنكبوت، لكن عندما يظهر (النسر) كعدو جديد، سيصبح كل شىء مهم لدى (بيتر)، وسرعان ما يخوض العديد من المغامرات بصحبة الرجل الحديدى.