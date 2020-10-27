شكرا لقرائتكم خبر عن سام سميث يسعى لتكوين أسرة فى سن الـ35.. ويصدم محبيه: أريد أن أكون "أم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم العالمى سام سميث أنه قرر أن يبدأ فى تكوين أسرة خلال السنوات القادمة، وتسببت تصريحاته فى تصدره عددا كبيرا من المواقع الفنية الشهيرة، ومن أبرزها " دايلي ميل "، حيث فاجأ المطرب الشهير سام سميث والمعروف أنه مثلى الجنس فى مقابلة جديدة مع زاين لوى برنامج على Apple Music، معترفا بأنه يريد تكوين أسرة وأن يكون لديه أطفالا فى سن 35 عاما.

وقال سام سميث مغنى "Hitmaker" والبالغ من العمر (28 عاما): "أريد أطفالا .. أريد أن يكون لدى أطفال أشاهدهم وهم يكبرون وأكون معهم كل يوم .. أريد أن أكون "أم" ، وهو ما فاجأ الكثيرين ، حيث لم يكتف بأنه يريد تكوين أسرة لكنه أشار إلى أنه يتمنى أن يلعب فى حياتهم دور "الأم" .



سام سميث

يذكر أن سام سميث أطلق مؤخرا كليب "Diamonds" والذي حقق نجاحا كبيرا، والكليب من إخراج Luke Monaghan، وقد ظهر سام سميث فى الكليب وهو يرقص بمفرده فى المنزل ذى الإضاءة الخافتة ثم يتجه للخارج ليكمل رقصته على العشب تحت المطر الغزير.