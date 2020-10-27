شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز أغانى نادية مصطفى فى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم ذكرى ميلاد المطربة نادية مصطفى صاحبة الصوت المصرى الأصيل والتي بدأت مشوارها الغنائى سنة 1982 بعدد من الأغانى التي اشتهرت بها من ضمنها "سلامات" والتي تعد من أهم الأعمال الوطنية التي قدمت في وقتها وتعد علامة مهمة في تاريخها .

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بداية نادية مصطفى كانت تغنى في الحفلات والسهرات العائلية، وتعرفت على الملحن الكبير محمد سلطان الذي أبدى إعجابه بموهبتها الفنية وتشجيعها للسير بطريق الغناء وقدم لها لحن أول أغنية خاصّة بها وهي "مسافات"، التي كانت الخطوة التي حققت من خلالها نجاحا كبيرا لتصل بالجمهور، وهى متزوجة من المغني السوري أركان فؤاد ولها منه ثلاث بنات .





وتعاونت نادية مصطفى خلال مشوارها مع كبار الملحنين مثل بليغ حمدي وحلمي بكر اللذين قدما لها العديد من الأغنيات التي حققت نجاحا واسعا، وبالرغم من أن رصيدها لم يكسر حاجز الثلاثة ألبومات خلال مسيرتها الفنية وهى "مسافات"، "الصلح خير" و"يا ما يا"، إلا أنها دوما ظلت حاضرة بحفلاتها التي شاركت بها والتي تنوعت ما بين الحفلات الوطنية والمناسبات الدينية بمصر وبعض الدول العربية.

ومن أهم أغانيها "مسافات"، "بكل لغات العالم"، "جوابات"، "جي ف إيه". "الصلح خير"، "إلاّ رؤياك"، "لأ ده كتير"، "جمال إسكندرية"، "قلت إيه"، "شدّوني عنيك" كما أنها غنت أغاني وطنية مصرية من أجمل الأغاني الوطنية مشاركة مع الفنان مدحت صالح.