شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تعاملت إيميلى راتاجكوسكى مع المصورين لتكشف عن حملها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية إيميلى راتاجكوسكى أنها تنتظر طفلها الأول من زوجها الممثل سيباستيان بير ماكلارد، وهو ما جعل إيميلى تتصدر العديد من المواقع والصحف الهامة ومن أبرزها "ديلى ميل".

ولأن إيميلى راتاجكوسكى البالغة من العمر (29 عام) تُعرف أنها تتعامل بذكاء شديد فبمجرد أن قابلت عدد من المصورين خلال تجولها بإحدى الشوارع الموجودة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، قررت أن تظهر بطنها المنتفخ لتقف بإحدى الزواية القريبة منهم وتضع يدها أسفل بطنها لتبرز اثار الحمل و خاصة أنها كانت ترتدى فستان ضيق باللون الأسود به فتحات كبيرة الحجم من الجانبين.

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إيميلى راتاجكوسكى إيميلى راتاجكوسكى

ولم يمنع الحمل إيميلى راتاجكوسكى نجمة "Gone Girl" أن تظهر بإطلالة جذابة، فاختيارها لتصميم فستانها يعتبر اختيار جرئ و لكنه جعلها ذات إطلالة ساحرة، ولكى تكمل اطلالتها الأنيقة اختارت أن ترتدى اكسسوارات ذهبية مذهلة أضفت المزيد من الفخامة على إيميلى.



إيميلى راتاجكوسكى



إيميلى راتاجكوسكى