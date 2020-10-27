شكرا لقرائتكم خبر عن آيتن عامر تشوق جمهورها ومتابعيها لعمل جديد أثناء تواجدها فى الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوقت الفنانة آيتن عامر، جمهورها ومتابعيها عبر انستجرام، لعمل جديد عليها ومختلف بحسب ما أكدت من خلال فيديو نشرته عبر حسابها على "انستجرام"، حيث قالت آيتن في المقطع الذى نشرته، "أنا النهاردة هعمل فيديو من مكان خاص جدا.. كمان لأنى بعمل حاجة جديدة عليا جدا.. خطوة مهمة وبحضرلها بقالى كتير.. تفتكروا هي ايه؟"

وكانت آيتن قد تغزلت في زوجها على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة، خلال دورته الرابعة، وذلك عبر صورة نشرتها لهما معاً على حسابهما الرسمي على موقع انستجرام، وعلقت عليها بكتابة : "مش هو لوحدة اللى محظوظ ، أنا محظوظة بوجوده فى حياتى، .. اكتر منه بكتير".



آيتن عامر



آيتن

ويأتى ذلك بعدما نشرت النجمة أيتن عامر بالأمس مجموعة من الفيديوهات والصور، أثناء حضورها حفل محمود العسيلى هناك، وظلت ترقص لفترة طويلة مع زوجها، على أنغام أغانى محمود العسيلى، وأيضا على نغمات أغنية حسن شاكوش وعمر كمال "لغبطيطة".