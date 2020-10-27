شكرا لقرائتكم خبر عن عايدة عبد العزيز ..شريرة النمر والأنثى ومبدعة السينما فى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الفنانة عايدة عبد العزيز بعيد ميلادها ، حيث ولدت في 27 أكتوبر من عام 1936، وتعد الفنانة من الفنانات اللاتى حققن نجاحاً كبيراً فى السينما، فضلا عن أنها تتمتع بتاريخ كبير من الأفلام والاعمال الدرامية، وتتمتع بشعبية كبيرة خاصة انها صادقة في كل تعبير قدمته، ومنها دور الأم الصارمة فتجد نفسك تصدقها، وعندما تشاهدها في أدوار مختلفة تجد نفسك تقف مذهولا من الابداع الفني الذى تراه أمامك.

قدمت عايدة عبدالعزيز عددا من الأعمال السينمائية الهامة ومنها أفلام "النمر والأنثى، حائط البطولات، عفاريت الأسفلت، فجر الإسلام، هليوبلس، خلطة فوزية، كشف المستور، بوابة إبليس، الحرامى والعبيط ، خرج ولم يعد".

Advertisements

كما شاركت في عدد من الأعمال التليفزيونية، أبرزها "يوميات ونيس"، "ملكة في المنفى"، "أوراق مصرية"، "الفرار من الحب"، "كعب داير"، "الحفار ، ضمير أبلة حكمت".

ومن أشهر أعمالها المسرحية، "دائرة الطباشير"، "ملك يبحث عن وظيفة"، "النجاة"، "المهاجر"، "لعبة السلطان"، "السيرك الدولي"، "شىء في صدري"، "الأرض، شجرة الظلم"، "دونجووان"، "ثمن الحرية" ، وحصلت على العديد من الجوائز والتكريمات، من بينها تكريم مهرجان المسرح التجريبي عام 1996.

وكانت صدمة عمرها بوفاة حب عمرها الفنان والمخرج أحمد عبد الحليم عام 2013 في ألمانيا ، وبعدها عاشت حالة اكتئاب نفسي، وحزن شديد ،فابتعدت عن التمثيل حتى شجعها الفنان الكبير يحيى الفخرانى على المشاركة معه فى مسلسل دهشة وبعدها ابتعدت عن الأضواء مرة أخرى.