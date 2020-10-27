شكرا لقرائتكم خبر عن درة: حبيت الاستقرار ونفسى أجيب أطفال .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة درة إنها تحب الاستقرار وتتمنى أن تنجب أطفالا، وتحب النجاح ولا تحب الفشل، وحينما تدخل في علاقة عاطفية لابد أن يكون الحب من الطرفين، لافتة إلى أن المهم بالنسبة لها في الوقت الحالي هو الاستقرار بعد النجاح الذى حققته خلال تصريحات تليفزيونية، مشيرة إلى أنه إذا كان هناك حب من الطرفين يواجههم مشاكل أخرى بسبب ظروف خاصة بهم.

وتابعت درة خلال اللقاء أنها تضطر للإنسحاب من هذه العلاقة إذا كانت العلاقة فاشلة، موضحة أن اى علاقة عاطفية لابد أن يقودها الطرفين، وليست المرأة وحدها، مشيرة إلى أنها قابلت كثير من الأشخاص، ولكنها واجهت عدة أمور قدرية تسببت فى فشل العلاقة، موضحة أن هناك مرحلة فى حياتها كانت تركز على عملها فقط ولم تعطى الحق الكامل للعلاقة العاطفية التى كانت تمر بها لهذا السبب كانت تفشل علاقتها العاطفية.

Advertisements

يذكر أن درة اعتادت في الآونة الأخيرة، أن تظهر على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى، بإطلالات مبهرة، حيث أصبحت من أكثر الأسماء في عالم الفن، ارتباطا بالأناقة والموضة وعروض الأزياء.

كما نشرت درة مؤخرا صورتين لها من جلسة تصوير نالت استحسان متابعيها ممن تفاعلوا مع الصور خلال التعليقات بسرعة، حيث علقت على الصورتين بكتابة : " الحياة مثل الفن، إذا ركزت على العيوب، فهذا كل ما ستراه، إذا ركزت على الجمال، فهذا كل ما ستراه، اخترت الجمال".