شكرا لقرائتكم خبر عن World Music Awards تهنئ إليسا بعيد ميلادها الـ48: موهوبة ورائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الصفحة الرسمية للجائزة العالمية "World Music Awards" على تهنئة النجمة اللبنانية إليسا بعيد ميلادها الـ48، حيث إنها من مواليد 27 أكتوبر عام 1972، ونشرت صور لها معلقة عليها "عيد ميلاد سعيد لنجمة الشرق الأوسط الرائعة والموهوبة إليسا، الفائزة بالعديد من جوائز الموسيقى العالمية".



اليسا

حصلت إليسا على العديد من الجوائز والتقديرات، بما في ذلك ثلاث جوائز الموسيقى العالمية، وست جوائز الموريكس دور، وباعت أكثر من 30 مليون نسخة من ألبوماتها طوال مسيرتها الفنية، ما يجعلها واحدة من أفضل الفنانين مبيعاً على الإطلاق فى الشرق الأوسط، صنفتها مجلة فوربس الأمريكية عام 2017 من أغنى الفنانين فى العالم العربى بثروة قدرت بـ43 -48 مليون دولار.

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وكانت أبرزت الصفحة الرسمية للجائزة العالمية "World Music Awards" إصدار فيديو كليب النجمة اللبنانية إليسا الجديد "هنغنى كمان وكمان"، حيث نشرت الصفحة عبر موقع "إنستجرام"، صورة البوستر الرسمي للأغنية، معلقة عليها :" النجمة اللبنانية إليسا تطلق أغنيتها الجديدة هنغني كمان وكمان في فيديو ممتع مع النجمة هيفا وهبي وبعض معجبيها الأوفياء و جميع عائداته تذهب إلى الأعمال الخيرية".

وإليسا من مواليد 27 أكتوبر 1972 تلقت تعليمها الأولى فى مدرسة داخلية، وكانت لا ترى عائلتها إلا أيام العطلات، ثم التحقت بكلية العلوم السياسية بالجامعة اللبنانية لكنها لم تكمل دارستها الجامعية.

بدأت نشاطها الفنى وهى فى العاشرة عن طريق الاشتراك فى المناسبات الاجتماعية، وفى عام 1992 شاركت فى برنامج (استوديو الفن) ونالت عنه الميدالية الفضية وهو ما دفعها إلى استكمال مسيرتها الغنائية وإحياء العديد من الحفلات الغنائية حتى عام 1999 الذي أصدرت فيه ألبومها الأول "بدي دوب" والذي حقق نجاحًا باهرًا، وقدمت بعده عدة ألبومات مثل "عايشالك، أحلى دنيا، أيامى بيك، تصدق بمين، أسعد واحدة".