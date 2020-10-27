شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى يتذكر والدته بصورة من الأرشيف: تحت أقدامها تنام آخر أمنياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم اللبنانى عاصى الحلانى جمهوره على منصات السوشيال ميديا، بصورة تجمعه مع والدته الراحلة، والتى نشرها عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وكتب فى تعليقه عليها: "تحت أقدامها تنام آخر أمنياتى.. وفوق رأسها أجمل محطات القُبل.. أمى وهل بعد أمى تنطق الجُمل".

وتوفيت والدة الفنان عاصى الحلانى، عام 2007، بعد تعرضها لأزمة صحية فارقت الحياة على إثرها، وحينها كان يعيش النجم اللبنانى حالة من القلق الدائم على صحة والدته التى كانت تعانى حالات متكررة من اعتلال صحتها بسبب أمراض الشيخوخة حتى وفاتها المنية.

يشار إلى أن النجم عاصى الحلانى، كان قد استمتع قبل أيام بجولة نيلية، وشارك حينها متابعيه مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر، من الجولة، وكتب فى تعليقه على الفيديو: "يوم رائع على ضفاف النيل وفطير مشلتت وهيك كان استقبال الناس الطيبة والصادقة والمحبة"، كما ظهر عاصى فى الفيديو وهو يقبل يد مسن ويتغزل فى جمال المصريين.

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ويعتبر النجم عاصى الحلانى واحدًا من أبرز النجوم التى تتميز علاقاتهم مع أبنائهم، مثلما يظهر خلال الصور التى يظهر فيها مع ابنه الوليد من وقت لآخر، مثلما ظهر فى الصورة الأخيرة التى ظهرا فيها معًا عبر الحساب الرسمى لابنه على موقع إنستجرام، حين تغزل فى والده بطريقته الخاصة عبر صورة وهو نائم بين أحضانه، وعلق عليها بكتابة: "أحلى نومة بالدنيا".

من ناحية أخرى، كان قد أعرب الفنان عاصى الحلانى، فى وقت سابق عن سعادته بالمشاركة فى الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، قائلاً: "كانت مشاركة مليئة بالعنفوان والمجد والاعتزاز فى هذه المناسبة العظيمة".

وقال الحلانى فى تغريدات عبر حسابه الرسمى بتويتر: "سررت بالمشاركة اليوم بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة بأغنية خاصة لمصر أيوة يا مصريين بحضور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ونخبة من ضباط الجيش المصرى كانت مشاركة مليئة بالعنفوان والمجد والاعتزاز فى هذه المناسبة العظيمة".

وتابع: "غنائى أثناء مشاركتى بالأغنية الجماعية اليوم بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة بحضور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ونخبة من ضباط الجيش المصرى كانت مشاركة مليئة بالعنفوان والمجد والاعتزاز فى هذه المناسبة العظيمة".